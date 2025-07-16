Sıcaklık ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinde sağanak yağış görülecek.



Giresun hariç Doğu Karadeniz, Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde ise yağışlar kuvvetli olacak.



MGM, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Hakkari çevrelerine kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

