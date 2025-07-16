Sıcaklık ve sağanak uyarısı
Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Ancak sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinde sağanak yağış görülecek.
Giresun hariç Doğu Karadeniz, Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde ise yağışlar kuvvetli olacak.
MGM, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Hakkari çevrelerine kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Bazı kentlerde hava sıcaklıkları ise şöyle olacak:
- Balıkesir 35 derece.
- Edirne 37 derece.
- İstanbul 33 derece.
- İzmir 37 derece.
- Manisa 39 derece.
- Adana 34 derece.
- Ankara 33 derece.
- Sinop 34 derece.
- Samsun 30 derece.
- Diyarbakır 39 derece.
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