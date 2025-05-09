Sıcaklık yükseldi: Bici biciye talep arttı

Yurt genelinde sıcaklıklar artarken Adana'da güneş kendini fazlasıyla hissettirmeye başladı.



Kentin sıcağının kendini hissettirmesiyle vatandaşlar, "bici bici" olarak bilinen yöresel soğuk tatlıyla yöneldi.



Seyhan Nehri ve Baraj Gölü kenarlarında kurulan bici bici tezgahlarına vatandaşlar ilgi gösteriyor.