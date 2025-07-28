Sıcaklıklar 3-5 derece daha artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurt genelinde Afrika sıcaklıkları etkisini artırarak devam ediyor.

Tropikal gece etkisiyle birçok ilde gece sıcaklığı bile 30 dereceleri buldu.

Çarşamba günü ise İstanbul'da sağanak yağmur var.

Son tahminlere göre rekor üstüne rekor kıran hava sıcaklıkları iç kesimlerde 3 ila 5 derece daha artacak.

MGM, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu için fırtınaya varan kuvvetli rüzgar ile toz taşınımı uyarısı yaptı.