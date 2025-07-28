Sıcaklıklar 3-5 derece daha artacak
Afrika sıcakları tüm yurdu kavurmaya devam ediyor. Son tahminlere göre iç kesimlerde hava 3 ila 5 derece daha ısınacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurt genelinde Afrika sıcaklıkları etkisini artırarak devam ediyor.
Tropikal gece etkisiyle birçok ilde gece sıcaklığı bile 30 dereceleri buldu.
Çarşamba günü ise İstanbul'da sağanak yağmur var.
Son tahminlere göre rekor üstüne rekor kıran hava sıcaklıkları iç kesimlerde 3 ila 5 derece daha artacak.
MGM, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu için fırtınaya varan kuvvetli rüzgar ile toz taşınımı uyarısı yaptı.
Bazı bölgelerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Balıkesir 42 derece.
- Edirne 39 derece.
- İstanbul 36 derece.
- Denizli 43 derece.
- İzmir 39 derece.
- Manisa 43 derece.
- Adana 36 derece.
- Ankara 40 derece.
- Amasya 44 derece.
- Samsun 32 derece.
- Malatya 42 derece.
- Diyarbakır 45 derece.
- Siirt 43 derece.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 39°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 38°. 30 Temmuz 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
39/
24
Yarın
38/
23
Çarşamba
33/
22
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