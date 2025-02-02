Sıcaklıklar 6 ila 10 derece azalacak

Ege'de sıcaklıklar düşüyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.