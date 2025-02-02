Sıcaklıklar 6 ila 10 derece azalacak

İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 4 Şubat'tan itibaren 6 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıklar 6 ila 10 derece azalacak

Ege'de sıcaklıklar düşüyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

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