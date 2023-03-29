Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Meteoroloji uzmanından açıklama

Gelecek hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Yurt genelindeki hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi veren Çelik, bugün görülen yağışlı havanın, akşam saatlerinde doğu bölgelerine yöneleceğini, kuvvetli rüzgarla birlikte yağışların yer yer etkili olmaya devam edeceğini söyledi.



Perşembe günü, sistemin hareketiyle kuzey ve doğu bölgelerde yağışın devam edeceğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:



"Karadeniz bölge genelinde, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu bölge geneliyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yağışlar sürecek. Kuvvetli lodos, özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda perşembe günü de etkili olacak ve yer yer kuvvetli yağışlar da aralıklarla devam edecek."

"CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN YAVAŞ YAVAŞ ARTACAK"



Cuma günü sistemin biraz daha doğuya hareket edeceğini ve yurdun kuzey doğusunda yağışların süreceğini kaydeden Çelik, iç batı bölgelerde yağışın beklenmediğine, havanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş ısınmaya başlayacağına işaret etti.