Sıcaklıklar "normale" dönüyor
Meteorolojik verilere göre yurdun büyük bölümünde sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı İç Anadolu'da 3-5 derece azalacak, diğer bölgelerde ise mevsim normallernide seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "sarı" kod yayınlayan MGM; Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarına da kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Hava sıcaklığının İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Edirne 31 derece.
- İstanbul 27 derece.
- Denizli 31 derece.
- İzmir 32 derece.
- Adana 33 derece.
- Antalya 30 derece.
- Ankara 25 derece.
- Sinop 30 derece.
- Erzurum 27 derece.
- Diyarbakır 36 derece.
- Gaziantep 32 derece.
