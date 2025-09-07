Sıcaklıklar "normale" dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "sarı" kod yayınlayan MGM; Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarına da kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.



Hava sıcaklığının İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.