Sıcaklıklar normale dönüyor: Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının ülkenin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutluDoğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 28°C

Parçalı bulutlu



SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı



TOKAT °C, 29°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



KARS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

