Sıcaktan bunalan köpek, iki saatte bir oto yıkamacıda kendini yıkatıyor!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan eski Sanayi Sitesi'nde esnafın maskotu haline gelen bir köpek, sıcaklardan serinlemenin yolunu oto yıkamacıda buldu.

Her iki saatte bir oto yıkamacıya giden köpek, işletme çalışanları tarafından tutulan tazyikli su ile serinliyor.

"HER İKİ SAATTE BİR YANIMIZA GELİYOR"



Oto yıkamacıda çalışan Selim Öner, köpeğin sanayinin maskotu haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Sıcak havadan bunalınca her iki saatte bir yanımıza geliyor. Bizim de onu ıslatmak hoşumuza gidiyor. Bir aracı yıkıyoruz, bir onu. Hem yıkanıyor hem suyu içiyor. Yıkandıktan sonra çimlere gidip uzanıyor. Bir tane daha arkadaşı var, onu da yanında getiriyor. Arabayı yıkamaya başladığımızda suyun sesini duyunca o da geliyor. Boş oturduğumuzda gelmiyor. Gün boyunca altı defa geliyor. Biz sayıyoruz artık, saatlerini biliyoruz."