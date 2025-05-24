Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı'na koştu
Antalya'da bugün hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Antalya'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla birlikte kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Kent merkezinde termometreler öğle saatlerinde 35 dereceyi gösterirken, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için denize girmeyi tercih etti.
Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşurken, bazı tatilciler şezlongda güneşlenmeyi veya gölgelik alanlarda dinlenmeyi seçti.
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