Sıcaktan bunalanlar sahillere koştu

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillerde serinlemeye çalışıyor.

Sıcaktan bunalanlar sahillere koştu

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Sahillere gelen vatandaşların bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denizin tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.

Kent merkezinde sıcaktan etkilenen vatandaşlar ise ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.

Kentte hava sıcaklığının önümüzdeki hafta yükselmesi bekleniyor.

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