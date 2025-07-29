Sıcak havalardan bunalanlar yer altı şehirlerine akın etti

Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan ve UNESCO Doğal Miras Listesinde yer alan Kaymaklı Yeraltı Şehri yaz aylarında ziyaretçilerin daha çok ilgisini çekiyor.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları ve eşsiz manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Kapadokya'da, açık alanlarda gezi yapmak zorlaşırken, serinliğiyle bilinen yer altı şehirleri turistlerin tercihinde öne çıkıyor.

Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi tünel ve odalardan oluşan yer altı şehirleri, bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlerin gözde durağı haline geldi. Sıcaktan bunalan turistler iç ısısı 16-18 derece olan yer altı şehrine girdiklerinde tekrar çıkmak istemiyorlar.

Kazakistan'dan gelen Babur Atamatov, "Kapadokya'yı çok sevdik. Dışarısı hem bizim hem de çocuklarımız için çok sıcak. Burası ise çok serin" dedi.

Bursa'dan gelen Cebrail Canbulat ise sıcak havadan bunaldıklarını ifade ederek, "Dışarıda yanıyorduk, buraya inince serinledik. Tekrar dışarı çıkmak istemiyoruz. Burası Kapadokya'nın doğal bir oluşumu" şeklinde konuştu.