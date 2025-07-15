Sıcaktan bunaldı, bankta uyudu
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında... Eskişehir'de sıcaktan bunalan bir kişi, şehrin en işlek caddesinde yer alan bir bankta uyudu.
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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, vatandaşları farklı çareler aramaya yöneltiyor.
Eskişehir'de bir genç, 2 Eylül Caddesi üzerindeki tramvay durağı arkasında bulunan bankta kafasının altına yastığını koyup uyudu.
Çevreden geçen vatandaşlar bu durumu hayretle karşılarken, banktan uzak noktalardan geçip uyuyan genci rahatsız etmemeye çalışması dikkati çekti.
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