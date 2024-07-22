Sıcaktan bunalınca terasta uyudu, 3 metre yüksekten düşüp öldü

Muğla’nın Ula ilçesinde Fedai Yavuz isimli kişi, evinin yanındaki çalılıklarda ölü bulundu. Yavuz’un sıcak hava nedeniyle gece uyumak için çıktığı evinin terasından düştüğü belirlendi.

Sıcaktan bunalınca terasta uyudu, 3 metre yüksekten düşüp öldü

’da sıcaklardan bunalıp evinin terasında uyumak isteyen kişi, uykusunda aşağı düşüp yaşamını yitirdi.

Ula ilçesine bağlı Karabörtlen Mahallesi’nde saat 07.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma, ölen kişinin, bulunduğu çalılık alanın yan tarafındaki 2 katlı evde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Fedai Yavuz olduğun belirledi.

3 ay önce açık kalp ameliyatı olduğu tespit edilen Yavuz’un, sıcak hava nedeniyle çıktığı evinin 3 metre yüksekliğindeki terasında yatarken düşerek yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Fedai Yavuz’un cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Haliç'te dehşet anları! Selfie çekerken köprüden düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...