Sıcaktan etkilenen kaplumbağaya hayat kurtaran müdahale

Osmaniye'de bir vatandaşın sıcaktan etkilenen yavru kaplumbağaya su içirdiği görüntüler, izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Sıcaktan etkilenen kaplumbağaya hayat kurtaran müdahale

Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'nde bir vatandaş, evinin bahçesinde hareketsiz halde bir yavru kaplumbağa gördü.

Sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu merkezde güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, önce hortumla su içirdi, ardından kaplumbağanın üzerine su tutarak serinlemesini sağladı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek yaplaşan vatandaş büyük takdir topladı.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ise görüntüleri, “Osmaniye'de duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan sıcaktan bunalan yavru kaplumbağa önce susuzluğunu giderdi, sonra banyo keyfine devam etti” notu ile sosyal medya hesaplarında paylaştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı: 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı: 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Aydın’da depo yangını

Aydın’da depo yangını

Petrol istasyonundaki kepçe yandı: Faciadan dönüldü

Petrol istasyonundaki kepçe yandı: Faciadan dönüldü

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...