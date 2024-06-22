Sıcaktan etkilenen kaplumbağaya hayat kurtaran müdahale

Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'nde bir vatandaş, evinin bahçesinde hareketsiz halde bir yavru kaplumbağa gördü.



Sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu merkezde güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, önce hortumla su içirdi, ardından kaplumbağanın üzerine su tutarak serinlemesini sağladı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek yaplaşan vatandaş büyük takdir topladı.



Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ise görüntüleri, “Osmaniye'de duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan sıcaktan bunalan yavru kaplumbağa önce susuzluğunu giderdi, sonra banyo keyfine devam etti” notu ile sosyal medya hesaplarında paylaştı.