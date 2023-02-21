Şiddet davasında polise 4 ay, şikayet edene direnme ve hakaretten 3 yıl hapis

"HER ŞEY KAMERA KAYITLARINDA VAR"



Son savunmasını yapan Çağdaş Yırtıcı, “Atılı suçu kabul etmiyorum. Her şey kamera kayıtlarında var. Bana kimlik sorulmamıştır. Daha önceden beni tanıdıkları için bunu yaptıklarını söylemişlerdir. Öncelikle beraatime, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

POLİSE 4 AY, ŞİKAYETÇİYE 3 YIL HAPİS



Mahkemeye kısa süre ara verilmesinin ardından sanıklar A.A., B.G., Ö.E ve S.K. hakkında beraat kararı verildi. Sanık R.E.'ye 'kasten yaralama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından indirim uygulanarak, toplam 4 ay 10 gün, Çağdaş Yırtıcı'ya ise 'direnme' ve 'hakaret' suçlarından toplam 3 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Yırtıcı'nın avukatı, kararı temyiz edeceklerini söyledi.