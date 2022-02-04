Şiddet gördüğü fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan İrem Ay'dan tedbir kararı

Ayrıldığı eşi tarafından şiddet gördüğüne dair fotoğrafları paylaşan ve yardım isteyen sosyal medya fenomeni İrem Ay, mahkemeye başvurarak Berkay Saner ve ailesi hakkında tedbir kararı aldırdı.

Haberler - İHA 04.02.2022 - 17:30 | Son Güncelleme : 04.02.2022 - 17:54

Şiddet gördüğü fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan İrem Ay'dan tedbir kararı

İlişkili Haberler

İran'da 17 Instagram fenomeni tutuklandı

İran'da 17 Instagram fenomeni tutuklandı

Bebeğe çamaşır suyuyla işkence: Annenin 20 yıla kadar hapsi istendi

Bebeğe çamaşır suyuyla işkence: Annenin 20 yıla kadar hapsi istendi

Ankara’da yaşayan sosyal medyada tanınan İrem Ay (28), ayrıldığı eşi Berkay Saner’in (29) kendisine şiddet uyguladığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.

Paylaşım üzerine Saner, sosyal medyada büyük tepki topladı. İrem Ay, avukatı Gül Atar aracılığıyla mahkeme başvurarak ayrıldığı eşi Saner, anne, baba ve ablası hakkında tedbir kararı talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul 1’inci Aile Mahkemesi, ABD’de de yaşayan Berkay Saner’in de arasında bulunduğu 4 kişi hakkında tedbir kararı uygulanmasına hükmetti.

2 AY SÜRECEK TEDBİR KARARI

Kararda, 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay’ın yaşadığı konuta, işyerine yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine hükmedildi.

Mahkeme kararında, tedbir kararının ihmal edilmesi halinde 3 günden başlayacak şekilde zorlama hapsi uygulanacağı belirtti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...