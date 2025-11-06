Şiddet uygulayan kocasını bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat mahallesinde bulunan 4 katlı binanın 1’inci katında yaşayan K.Ü. ve eşi B.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, çıkan kavgada K.Ü. kendisin darp eden kocası B.Ü’yü bıçakla yaraladı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı karı kocayı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.