Şiddet uygulayan kocasını bıçakladı
06.11.2025 05:17
IHA
İHA
Kayseri’de karı koca arasında çıkan kavgada kadın darp sonucu, eşi ise bıçakla yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat mahallesinde bulunan 4 katlı binanın 1’inci katında yaşayan K.Ü. ve eşi B.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, çıkan kavgada K.Ü. kendisin darp eden kocası B.Ü’yü bıçakla yaraladı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı karı kocayı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.