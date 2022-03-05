Şiddet uygulayan kocasını öldüren Rümeysa Aydın beraat etti

Balıkesir'de şiddete maruz kaldığı iddiasıyla kocasını pompalı tüfekle öldüren Rümeysa Aydın beraat etti.

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2021 günü yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet ve cinsel taciz uyguladığını ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği kocası Murat Aydın'ı pompalı tüfekle öldürdü.

Tutuklu olarak yargılanan Rümeysa Aydın'a bugünkü karar duruşmasında son sözü soruldu. Aydın, ağlayarak, “Herkes bana cani diyor. Ama ben cani değilim. Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalıştım” dedi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, olayı 'meşru müdafaa' kapsamında değerlendirip Rümeysa Aydın'ın beraatine karar verdi.



KADIN DERNEĞİNE MEKTUP İLE ULAŞMIŞ



Rümeysa Aydın davasının soruşturma aşamasından itibaren takip eden Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, Aydın’ın 2 çocuğunun ise psikolojik destek almaya devam ettiğini söyledi.

Rümeysa Aydın'ın 2 çocuğu psikolojik destek almaya devam ediyor

"BÜTÜN KADINLARDAN DESTEK İSTİYORDU"



Rümeysa Aydın’ın mektup ile derneğe ulaştığını söyleyen Küçükafacan, “Aldığımız bir posta bizi çok duygulandırdı ve zaten müdahil olma kararı aldıktan sonra gelmiş olan bu mektupla birlikte hızlı hareket etmemiz gerektiğini de gördük. Rümeysa bizden destek istiyordu. Sadece bizden değil, bütün kadınlardan destek istiyordu” dedi.

"3 GÜN EVDE TUTULMUŞ"



Rümeysa Aydın’ın evlenmesinin ardından şiddet görmeye başladığını söyleyen Ayşegül Küçükafacan, “Rümeysa, olay yaşanmadan önceki 3 gün boyunca evde tutulmuş bir kadın. Eşi, ne yazık ki uyuşturucu madde etkisinde halüsinasyonlar görmekte. Akabinde de Rümeysa'yı öldürmek üzere arabaya doğru tüfeği almaya gidiyor. Rümeysa aslında son ana kadar eşinin üstlerine yürümesinden vazgeçmesini beklemiş. O kadar kısa mesafeden ateş edilmesi bize bu durumu gösteriyor. Bir annenin çocuklarını ve kendisini korumak için çok doğal bir refleks o tüfeğin ateşlenmesi" dedi.



Rümeysa Aydın, cezaevinden çıkınca çocuklarına koştu

"ÇOCUKLARINA PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLIYORUZ"



Kararda meşru müdafaa olduğu kanaatine varıldığını söyleyen Küçükafacan "Rümeysa hapse girdikten sonra hamile olduğunu öğrendi. Rümeysa’nın ikiz bebekleri vardı. Bunlardan bir tanesini ne yazık ki tutuklandıktan sonra kaybetti. Ancak ikinci bebek hala hayatta ve yakın tarihte doğum yapmasını bekliyoruz. Rümeysa’nın 2 tane daha çocuğu var ve bu çocuklar yıllarca annelerinin maruz kaldığı şiddete ne yazık ki şahitlik ettiler. Bu yüzden de onlara psikolojik destek sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.



CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÇOCUKLARINA KOŞTU



Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada beraat eden Rümeysa Aydın, cezaevinden çıktı. Aydın ilk iş olarak, 5 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızına doya daya sarılıp özlem giderdi.