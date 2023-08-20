Şiddet gören eşek emekliye ayrıldı

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, C.S.'yi gözaltına aldı.



Koruma altına alınan eşek de ardından il tarım ve orman müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve HAYTAP iş birliği ile Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi.



Ağır yük taşıdığı için sırtında yaralar oluşan eşeğin, ömrünün sonuna kadar çiftlikte kalacağı öğrenildi.