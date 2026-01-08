Şiddetli fırtına kamyonet ve tırları devirdi. O anlar yol kamerasına yansıdı
08.01.2026 18:48
Son Güncelleme: 08.01.2026 19:07
AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına nedeniyle 2 tır ve 1 kamyonet devrildi. Araçların devrilme anları, diğer araçların yol kameralarına yansıdı.
Kocaeli'de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayan yolda fırtınanın etkisiyle 2 tır ve 1 kamyonet devrildi.
Viyadük üstündeki araçların devrilme anı, diğer araçların yol kamerasınca kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Devrilen araçlar nedeniyle bağlantı yolunda araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.