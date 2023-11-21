Şiddetli kar yolda bıraktı

Şırnak-Siirt Karayolu Aslanbaşar köyü, Birini mevkisinde, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında mevsim şartlarına uygun lastik takmayan 10 araç, yolda mahsur kaldı.

İhbarla bölgeye AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla yol kardan temizlenirken, AFAD ekipleri de mahsur kalanların şehir merkezine sevkini sağladı.

Aracı arızalanan bir aile ise AFAD tarafından kent merkezine getirildi. Yolun açık tutulması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.