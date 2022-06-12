Şiddetli yağış nedeniyle dağda mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı

Yamaç Mahallesi'ndeki kanyonda mahsur kalan 10 kişiden 6'sı helikopterle kurtarılırken 4 dağcı için ise karadan çalışma başlatıldı.



AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 4 kişi yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı.

Dağcılar, tedbir amaçlı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kurtarılan dağcılardan Ercan Uygun, ekibin İzmir ve İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Hobi amaçlı Yamaç Kanyonuna geldik. Hava durumunu internetten kontrol ettik. Yarım saatlik yağmur geçişi vardı. O saatlerde yemek molası veririz dedik. Molamızı da verdik.

Yağmur durdu. Yürüyüşlerimize tekrar başladık. O arada bir sel felaketi geldi. inanılmaz bir sel geldi hala da devam ediyor. Selin uzun süre akması inanılmazdı. Böyle bir sel ilk defa görüyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sağanak dolayısıyla dün, 10 dağcı mahsur kalmış, bölgenin coğrafi yapısının zor olması nedeniyle olay yerine Aydın Hava Filo Komutanlığı'na bağlı helikopter gönderilmişti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter de bölgeye gelerek destek vermişti.

Helikopter, "havırda" denilen yöntemle havada yaklaşık 45 dakika sabit kalmış, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahsur kalan dağcılardan 6'sını tahliye halatıyla tek tek alıp helikoptere bindirmişti.