Şiddetli yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum

Kentteki en dolu baraj yüzde 59.68 ile Ömerli barajı olurken 5.45 su seviyesi ile Pabuçdere barajı en düşük seviyede ölçüldü. Dün barajlardaki su doluluk oranı 27.88 iken bugün itibariyle bu rakam 0.28 artarak 28.16 oldu.



İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:



Alibey Barajı yüzde 15.71

Büyükçekmece Barajı yüzde 6.76

Darlık Barajı yüzde 42.39

Istrancalar Barajı yüzde 37.43

Kazandere Barajı yüzde 10.32

Elmalı Barajı yüzde 17.98

Ömerli Barajı yüzde 59.68

Pabuçdere Barajı yüzde 5.45

Sazlıdere Barajı yüzde 12.89

Terkos Barajı yüzde 13.96