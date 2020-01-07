Şiddetli yağışlar İstanbul barajlarını nasıl etkiledi?

İstanbul'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağış barajlardaki su seviyesini de yükseltti. Geçen kasım ayında yüzde 35'lere kadar düşen ortalama su seviyesi son yağışlarla yüzde 43,77 oldu.

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İSKİ verilerine göre barajlarda bulunan su miktarı 338 milyon metreküpe düşerek son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

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İstanbul'da şiddetli yağış devam ediyor. Kentte iki gün içinde metrekareye ortalama 100 kilogram yağış düştü.

Şiddetli yağışlar son dönemde su seviyelerindeki düşüşle gündeme gelen barajları olumlu etkiledi.

2019'un kasım ayında yüzde 35,74'e kadar düşen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 43,77'ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran 86,07'ydı.

AYLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI (İSKİ VERİLERİ) AYLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI (İSKİ VERİLERİ)

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, şunları kaydetti:

"İSKİ verilerine göre son yağışlarla beraber İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı %43,77'ye ulaşmıştır. 6 Ocak tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 683 bin 961 m³'tür. AKOM verilerine göre de fırtınalı ve yağışlı hava bugün de devam edecek."

SON 15 GÜNDEKİ DOLULUK ORANLARI (İSKİ VERİLERİ) SON 15 GÜNDEKİ DOLULUK ORANLARI (İSKİ VERİLERİ)

KASIM AYINDA DİBE VURDU

Mart 2019'da yüzde 93,32 olan su seviyesi, ağustosta yüzde 63,37'ye düşmüştü. Kurak geçen sonbaharın etkisiyle de kasım ayı ortalaması yüzde 35,74 olmuştu.

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