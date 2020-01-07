Şiddetli yağışlar İstanbul barajlarını nasıl etkiledi?

İstanbul'da şiddetli yağış devam ediyor. Kentte iki gün içinde metrekareye ortalama 100 kilogram yağış düştü.

Şiddetli yağışlar son dönemde su seviyelerindeki düşüşle gündeme gelen barajları olumlu etkiledi.

2019'un kasım ayında yüzde 35,74'e kadar düşen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 43,77'ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran 86,07'ydı.

AYLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI (İSKİ VERİLERİ)

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, şunları kaydetti:



"İSKİ verilerine göre son yağışlarla beraber İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı %43,77'ye ulaşmıştır. 6 Ocak tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 683 bin 961 m³'tür. AKOM verilerine göre de fırtınalı ve yağışlı hava bugün de devam edecek."

SON 15 GÜNDEKİ DOLULUK ORANLARI (İSKİ VERİLERİ)

KASIM AYINDA DİBE VURDU



Mart 2019'da yüzde 93,32 olan su seviyesi, ağustosta yüzde 63,37'ye düşmüştü. Kurak geçen sonbaharın etkisiyle de kasım ayı ortalaması yüzde 35,74 olmuştu.