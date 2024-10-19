Şiddetli yağışlar Rize'de sel ve heyelanlara neden oldu

Geçtiğimiz gün başlayarak aralıklarla devam eden ve Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Pazar ilçesine bağlı Akbucak köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kaymesi meydana geldi.



Yola yıkılan ağaç ve balçık nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy yolunda ise heyelan nedeniyle yola inen hafriyat sonucu yol kapandı. Heyelan aynı zamanda menfezin tıkanmasına sebep olunca su köy yolu üzerinden akmaya başladı. Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde de toprak kayması meydana geldi. Evlerin hemen arka kısmında bulunan yol heyelandan kaynaklı balçık ve ağaçların kopması nedeniyle ulaşıma kapandı.



Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köylere ulaşımın aksamaması için kapalı olan yollarda hasar tespit ve temizleme çalışması başlatıldı.