Şiddetten kaçan eşinin sığındığı eve molotofkokteyli attı

Adana'da eşinden şiddet gördüğü için babasının evine sığınan kadın dehşeti yaşadı. Duruma sinirlenince sığındığı eve gelip karısını döven koca, ardından kardeşi ile birlikte kayınpederinin evine molotoflu saldırıda bulundu. Saldırgan kardeşler gözaltına alındı.

Şiddetten kaçan eşinin sığındığı eve molotofkokteyli attı

'nın Yüreğir ilçesinde gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö., babası Osman G.'nin evine geldi.

Duruma sinirlenen kadının eşi Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö. akşam saatlerinde eve gelip Fadime Ö.’yü darp etti. Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, daha sonra kadının sığındığı eve molotofkokteyli attı.

Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö., hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken saldırgan kardeşler gözaltına alındı.

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