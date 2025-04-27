Şifalı macunu kapmak için birbirlerini ezdiler: Pek çok faydası var

Osmanlı tarihinde Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan mesir macunu, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan'ın fermanıyla 485 yıldır vatandaşlara dağıtılıyor.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en eski geleneklerinden biri olan Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl da karnaval havasında gerçekleşti. Saçılan mesir macunlarını kapmak isteyen on binlerce insan, adeta birbirinin üzerine çıktı.