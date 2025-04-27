Şifalı macunu kapmak için birbirlerini ezdiler: Pek çok faydası var
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 8 ton mesir macununun saçılmasıyla sona erdi. Şifalı macundan kapmak isteyen on binlerce insan, izdihama neden oldu.
Osmanlı tarihinde Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan mesir macunu, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan'ın fermanıyla 485 yıldır vatandaşlara dağıtılıyor.
Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en eski geleneklerinden biri olan Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl da karnaval havasında gerçekleşti. Saçılan mesir macunlarını kapmak isteyen on binlerce insan, adeta birbirinin üzerine çıktı.
MESİR MACUNUNUN TARİHİ
Amansız bir hastalığa yakalanan Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Sultan Camii Külliyesi'nde idareci olarak görev yapan devrin ünlü hekimi Merkez Efendi'nin 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırladığı mesir macunuyla şifa buldu.
Hafsa Sultan, macunun her nevruz günü halka saçılmasını istedi. Mesir macununun hazmı kolaylaştırıcı, kuvvet verici, cinsel uyarıcı, iştah açıcı, yorgunluk giderici, zehirli hayvanların zehirlerine karşı bağışıklık kazandırıcı özellikleri olduğuna inanılıyor.
41 ÇEŞİT BAHARAT
Mesir macunu içinde yer alan 41 çeşit baharat ise şöyle:
"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."
- Etiketler :
- Haberler -
- Festival
- Gelenek
- Manisa