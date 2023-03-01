'Şifalı su' deprem sonrası renk değiştirdi

Adana'nın Feke ilçesinde bölge halkının şifalı olarak nitelendirdiği Kısacıklı kaynak suyunun rengi kahverengiye döndü.

'Şifalı su' deprem sonrası renk değiştirdi

’da deprem sonrası bir mahalledeki kaynak suyunun rengi değişti.

Kahramanmaraş merkezli depremler, çevreye de zarar verdi.

Bir çok bölgede arazilerin yarılmasına neden olan deprem Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı mahallesinde vatandaşların şifalı su olarak nitelendirdiği Kısacıklı içme suyunun da rengi değişti.

'Şifalı su' deprem sonrası renk değiştirdi - 1

Yaşanan depremlerin ardından bulanık ve toprak renginde akmaya başlayan su bölge sakinlerinin dikkatini çekti.

Mahalle sakinleri kaynak suyunun berrak renginin depremlerden sonra değiştiğini kaydetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...