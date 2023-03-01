'Şifalı su' deprem sonrası renk değiştirdi

Adana’da deprem sonrası bir mahalledeki kaynak suyunun rengi değişti.

Kahramanmaraş merkezli depremler, çevreye de zarar verdi.

Bir çok bölgede arazilerin yarılmasına neden olan deprem Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı mahallesinde vatandaşların şifalı su olarak nitelendirdiği Kısacıklı içme suyunun da rengi değişti.