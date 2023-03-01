'Şifalı su' deprem sonrası renk değiştirdi

Adana’da deprem sonrası bir mahalledeki kaynak suyunun rengi değişti.
Kahramanmaraş merkezli depremler, çevreye de zarar verdi.
Bir çok bölgede arazilerin yarılmasına neden olan deprem Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı mahallesinde vatandaşların şifalı su olarak nitelendirdiği Kısacıklı içme suyunun da rengi değişti.
Yaşanan depremlerin ardından bulanık ve toprak renginde akmaya başlayan su bölge sakinlerinin dikkatini çekti.
Mahalle sakinleri kaynak suyunun berrak renginin depremlerden sonra değiştiğini kaydetti.