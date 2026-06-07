Sıfır Atık Festivali'nde son gün. 4 günde 500 bine yakın ziyaretçi

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan 'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın işbirliğiyle hayata geçirilen festival bugün sona eriyor.

Festivalde; on binlerce kişiyi buluşturan konserler verildi, eğitici atölyeler ve çocuklar için etkinlik alanları yer aldı, yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamaları her yaştan ziyaretçilere anlatıldı.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı 'nda gerçekleşen organizasyonda günlük hayatta kullanılabilecek atık miktarını azaltabilecek ipuçları paylaşıldı.

Şefler ürün israfını en aza indiren tarifler verdi. Balmumundan gıda örtüsü yapma atölyesi de ilgi çekti.

4 günlük festivalin her günü sanatçıların konserleriyle sonlandırıldı. Festivale toplamda 500 bine yakın kişinin katıldığı belirtildi.