Sıfır Atık Forumu başlıyor: 183 ülkeden temsilci gelecek

Sıfır Atık Forumu, 183 ülkeden binlerce üst düzey temsilcinin katılımıyla çevre ve sürdürülebilirlik alanında dünyanın en kapsamlı uluslararası buluşmalarından birine sahne olacak.

Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, 5-7 Haziran tarihleri arasında küresel çevre diplomasisinin ve sürdürülebilir kalkınma gündeminin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak.

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte ulaştığı etki, bu yıl düzenlenecek Sıfır Atık Forumu ile yeni bir boyut kazanacak.

İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olarak gerçekleştirilecek forum, 183 ülkeden gelen devlet temsilcilerini, iş dünyası liderlerini, yerel yöneticileri, akademisyenleri ve uluslararası kuruluşları aynı çatı altında buluşturacak.

BAKANLAR OTURUMLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TEMEL ALANLARINA ODAKLANACAK

Farklı sektörleri ve karar alma mekanizmalarını bir araya getiren yapısıyla küresel gündemin şekillendiği uluslararası zirveleri andıran bir niteliğe sahip olan forum, yalnızca çevre politikalarının değil, ekonomi , sanayi, enerji, teknoloji ve kalkınma başlıklarının da ele alınacağı çok taraflı bir diplomasi ve işbirliği zemini sunacak.

Üç gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri, sürdürülebilir şehirler, enerji dönüşümü ve atığın ekonomik değere dönüştürülmesi gibi konular kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Forum kapsamında düzenlenecek yüksek düzeyli bakanlar oturumları ise sürdürülebilir kalkınmanın temel alanlarına odaklanacak. Enerji ve doğal kaynaklar, tarım ve ormancılık ile sanayi ve teknoloji başlıklarında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ülkelerin deneyimleri paylaşılacak ve ortak politika önerileri geliştirilecek.

Geçtiğimiz yıl 108 ülkenin desteğiyle yayımlanan İstanbul Deklarasyonu'nun ardından, bu yıl forum sonunda çok daha geniş katılımlı bir sonuç bildirgesinin ortaya çıkması hedefleniyor. Hazırlanacak metnin, sıfır atık yaklaşımını küresel ölçekte uygulanabilir ve somut taahhütlere dayalı bir politika çerçevesine dönüştürmesi amaçlanıyor.

Bu yönüyle forum, yalnızca fikir alışverişinin yapıldığı bir etkinlik olmanın ötesinde, uluslararası çevre politikalarının şekillendiği, ülkeler arası işbirliklerinin güçlendiği ve yeni ortaklıkların kurulduğu stratejik bir platform niteliği taşıyor.

Sıfır atık yaklaşımının küresel iklim gündemindeki etkisi her geçen yıl daha da güçlenirken, İstanbul'daki buluşma aynı zamanda Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde önemli bir hazırlık zemini oluşturacak. Forum boyunca yapılacak görüşmeler, iklim diplomasisinin geleceğine ilişkin teknik ve politik başlıkların olgunlaştırılmasına katkı sağlayacak.

"KÜRESEL YAŞAM ANLAYIŞININ İNŞA EDİLDİĞİ ÖNEMLİ BULUŞMA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 5-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek forumda bu yıl 120'den fazla bakan, 200'ü aşkın belediye başkanı ve 500'den fazla uluslararası paydaşın yer alacağını belirtti.

Ağırbaş, "Dünya Ekonomik Forumu gibi farklı paydaşların olduğu bir yapıya kavuştuk. 500'den fazla uluslararası paydaşla Sıfır Atık Forumu'nu yapıyoruz. Forum, dünyanın dört bir yanından karar vericileri, bakanları, uluslararası kuruluş temsilcilerini, yerel yöneticileri, özel sektör liderlerini ve sivil toplum aktörlerini ortak bir vicdan zemini etrafında buluşturacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile aynı takvime denk gelen bu organizasyonlar, sadece farkındalık etkinlikleri değil yeni bir küresel yaşam anlayışının inşa edildiği önemli buluşmalardır. Çünkü artık mesele yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele etmek değildir, insanlığın tüketim alışkanlıklarını yeniden sorgulamasını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.