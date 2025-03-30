Sıfır Atık Projesi'nin 7. yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlayan Sıfır Atık Projesi'nde 7 yıl geride kaldı.



Bu süreçte milyonlarca ton kaynaktan tasarruf edildi.



Projenin bu yılki teması ise "Elimizde Yeterince Var" olarak belirlendi.



Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Okan Bahrioğlu, "Sıfır Atık Projesi aslında bir yaşam felsefesi. Biz projeye 2017 yılında başladık ve mevcut durum analizi yaptık o zamanlar mevcut kazanım oranımız yüzde 13 seviyesindeydi. Geldiğimiz noktada yedi yılı bitirmiş durumdayız ve yüzde 36.08 gibi bir geri kazanım oranına ulaşmış durumdayız şu an." diye konuştu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, 2017'de başlayan proje ile bugüne kadar 32 buçuk milyon ton kağıt-karton, 9,1 milyon ton plastik, 3,1 milyon ton cam, 6,4 milyon ton metal, ile 23,4 milyon ton organik ve dönüştürülebilir atık geri kazanıldı.



Bahrioğlu, "Yaklaşık 75 milyon ton gibi bir geri kazanılabilir açığı işleyerek ekonomimize kazandırmış durumdayız. Atıkların geri dönüştürülmesi ile yaklaşık 256 milyar liralık ekonomik kazanç elde etmiş olduk. Bunun yanında çevresel faydaları da var Türkiye’deki ormanların yaklaşık yüzde altısına tekabül edecek büyüklükte ağaç kesimini engellemiş olduk." dedi.



Bu tasarruf miktarı, 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturası,

ve 10 şehir hastanesi veya 500'den fazla okul inşa edilebilecek kaynak büyüklüğünde.



Projeyle 8 yıllık süreçte, 1,71 trilyon litre su, 54,6 milyar litre petrol,

227,3 milyar kilowat enerji ve 284 milyon metreküp atık depolama alanı tasarrufu yapıldı. 552,7 milyon ağaç ile 150 milyon ton karbondioksit salınımı önlendi.



Çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bahrioğlu, "Yedi bölgede pilot ilçeler belirledik. Burada maksadımız 2035 yılında geri kazanım oranımızı yüzde 60’a 2053 yılında geri kazanım oranını yüzde 70’e çıkarmak gibi bir hedefimiz var. 7 pilot ilçemiz içerisinde sıfır atık yönetim sisteminin temel olarak kurulmasıyla başlayacağız bununla birlikte o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın farkındalık seviyesini artırmakla ilgili çalışmalar yapacağız." diye konuştu.



Emine Erdoğan himayesinde başlayan proje birçok uluslararası ödüle de layık görüldü.



Proje, 2018'de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün "Sıfır Atık, Sıfır Açlık" ödülünü, 2021'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından "UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülünü",

2022'de ise Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödülü ile Dünya Bankası tarafından takdim edilen "İklim ve Kalkınma Liderliği Ödülü"nü aldı.



Projeyle, sıfır atık bilinci oluşturma çalışmaları da yapılıyor. Bu kapsamda sıfır atık okulları da kuruldu. Çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırılmak amaçlanıyor. Ayrıca 7 yıllık süreçte 25 milyon kişiye sıfır atık eğitimleri verildi.