Sıfır faizli kredi tuzağı! Dolandırıcılara 629 bin lirasını kaptırdı

Sivas'ta bipolar hastası ve işitme engelli memur Ömer Çevik, faizsiz kredi vaadiyle dolandırıldı.

Kent merkezinde yaşayan bipolar hastası ve işitme engelli, evli, iki çocuk babası memur Ömer Çevik'i, 0800'le başlayan numaradan arayan dolandırıcılar, faizsiz kredi teklifinde bulundu.

Çevik, araba alabilmek için teklifi kabul edip krediyi kullanmak istedi.

500 BİN LİRA KREDİ KULLANDI

Maaş hesabının olduğu bankadan 500 bin TL kredi kullanan Çevik, kendisine "Faiziyle birlikte yeniden iade işlemi yapacağız." denilerek e-posta yoluyla gönderilen IBAN'a, dolandırıcıların yönlendirmesiyle para yolladı.

Çevik, ek hesabından da ekleme yapıp iki parça halinde 387 bin 485 ve 242 bin 100 lira olmak üzere toplamda 629 bin 585 lira gönderdi.

Kredi kartı bilgilerinin de sorulmasının ardından Çevik, bilgileri vermeyince, kendisini arayanlara bir daha ulaşamadı.

Bunun üzerine Çevik, şüphelenip savcılığa suç duyurusunda bulundu.