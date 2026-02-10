Şifreli grup kurup 24 saat kuryelerle uyuşturucu sattılar. 305 kişi yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından uyuşturucu madde ticaretine ilişkin düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

İstanbul merkezli 14 ilde sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere polis tarafından eş zamanlı bu sabah operasyon yapıldığını duyuran Yerlikaya, 305 şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu.

ŞİFRELİ GRUPLARDA 24 SAAT UYUŞTURUCU SATTILAR

Yerlikaya, şüphelilere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya paylaşım platformunda yapılan çalışmalarda; bu platformda uçtan uca şifreli gruplar kurarak, bu gruplar üzerinden güvene dayalı kurye sistemi ağıyla ya da bireysel olarak uyuşturucu madde arzı yapıldığı,

Uyuşturucu maddeleri özendirici birçok içeriğin bulunduğu, aynı uygulama üzerinden uyuşturucu madde ticaretine yönelik özel kişilere ait gruplar oluşturulduğu ve bu kapalı gruplara ancak özel bir davet ya da referansla girilebildiği,

Uyuşturucu madde satıcılarının, bu gruplarda deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizleyip siber devriye ekipleri başta olmak üzere polisiye tedbirlere karşı sık sık kullanıcı adlarını değiştirdiği,

Kapalı gruplar içerisinde gizlilik kurallarına çok fazla önem verildiği ve bu yüzden grubu oluşturan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitinin oldukça zorlaştığı,

Nüfus yoğunluğu ve kullanıcı potansiyeline göre gece-gündüz arz-talep dengesine göre 24 saat uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi."

"KÜRESEL GÜVENLİK MESELESİ"

"Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir. Bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz." dedi.