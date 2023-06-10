Sigara izmariti 700 dönümlük tarlayı küle çevirdi

"FIRTINALI HAVA VARDI"

Yaklaşık 45 dakika içerisinde 700 dönümlük buğday tarlası kül olurken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yanan tarla içerisinde 80 dönümünün kendisine ait olduğunu dile getiren Faik Toy, yangının yoldan geçen bir araçtan sigara izmaritinin atılması sonucu çıktığını söyledi.



İlçe Tarım Müdürlüğünün tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Toy, şunları kaydetti:



“Yaklaşık olarak 700 dönüme yakın bir arazinin yandığını tahmin ediyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün tespitleri devam ediyor. Yangın maalesef yoldan geçen bir araçtan sigara izmaritinin atılması dolayısıyla arazimizin bir yıllık emeğini yok etti. 3 köyün sınırında bulunan bu tarlada buğday, arpa ve mercimek ekiliydi. Şu an benim burada yanan 80 dönüm arazim bulunmaktadır. Maalesef fırtınalı bir hava vardı. Eğer bu yangın yarım saat önce olsaydı 10-15 bin dekar arazi yanardı."