Sigara izmariti yangın çıkardı: 1 ölü

Mersin'de yalnız yaşayan bir kişi, evinde çıkan yangında öldü. Yangının sigara izmariti nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Sigara izmariti yangın çıkardı: 1 ölü

Mersin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.

Yalnız yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Sezer'in dairesinden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Sezer'in cansız bedenine ulaştı. Yangının söndürülmesinin ardından Sezer'in cansız bedeni polis ve savcının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, Sezer'in oturduğu koltukta uyuyakaldığı ve elindeki sigara izmaritinin yangına neden olduğu değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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