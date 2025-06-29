Sigara izmati yangın çıkardı

Eskişehir'de çöp konteynerine atılan sigara izmariti yangına neden oldu.

Sigara izmati yangın çıkardı

Ihlamurkent Mahallesi Adalet Caddesi Doğapark Sitesi'nin önünde çevreden geçen bir vatandaş izmaritini yanar vaziyette çöp konteynerine attı.

Konteynerin içerisinde çöplerin tutuşması sonucunda çıkarken, bölgeye yoğun miktarda duman yayıldı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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