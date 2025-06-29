Sigara izmati yangın çıkardı
Eskişehir'de çöp konteynerine atılan sigara izmariti yangına neden oldu.
Ihlamurkent Mahallesi Adalet Caddesi Doğapark Sitesi'nin önünde çevreden geçen bir vatandaş sigara izmaritini yanar vaziyette çöp konteynerine attı.
Konteynerin içerisinde çöplerin tutuşması sonucunda yangın çıkarken, bölgeye yoğun miktarda duman yayıldı.
Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
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