Sigara satışında kimlik şartı. Bakan Memişoğlu: Mahremiyet gözeten seçenekleri değerlendiriyoruz
11.10.2026 15:22
Yeni düzenlemeyle sigara satın alan kişilerin yaşlarının T.C. kimlik bilgileri üzerinden doğrulanması amaçlanıyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına T.C. kimlik zorunluluğu getirilmesini öngören düzenlemeye yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır." açıklamasında bulundu.
Memişoğlu, NSosyal hesabından, "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır." başlığıyla yaptığı paylaşımda, tütün ürünlerinin bıraktığı tahribatın sadece bireysel bir tercih değil toplumun taşıdığı ortak bir yük olduğunu belirtti.
“AÇIKLAMALARIMIZ ÜZERİNDEKİ SORU İŞARETLERİNİ ANLIYORUM”
Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır.
“MAHREMİYET GÖZETEN BÜTÜN SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ”
-Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz."
Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi bildiklerini vurgulayan Memişoğlu, sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.
Amaçlarının, başta gençler olmak üzere toplumu tütünün yıkıcı etkilerinden korumak, daha sağlıklı ve daha rahat nefes alabilen Türkiye'yi inşa etmek olduğunun altını çizen Memişoğlu, "Unutmayalım, tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir." ifadesini kullandı.
"Esas kanunumuzun hazırlığındaki en temel husus, sigarayı görünür olmaktan çıkartmak."
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele konusunda açıklamalarda bulunmuştu.
Bakan Memişoğlu, sigara satışına ilişkin hazırlanan kanun teklifi hakkında bilgi vermişti.
Sigara satışlarında kimlik ibrazı zorunluluğu getireceklerini ve denetimleri artıracaklarını bildiren Bakan Memişoğlu, "Esas kanunumuzun hazırlığındaki en temel husus, sigarayı görünür olmaktan çıkartmak. Bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz." demişti.
Memişoğlu, park ve bahçelerdeki kısıtlamaların yanı sıra özellikle 18 yaşından küçüklere sigara satışının önlenmesi amacıyla yaş doğrulama uygulamasına geçilmesinin planlandığını duyurmuştu.
KİMLİK ÜZERİNDEN YAŞ DOĞRULANACAK
Yeni düzenlemeyle sigara satın alan kişilerin yaşlarının T.C. kimlik bilgileri üzerinden doğrulanması amaçlanıyor.
Memişoğlu, uygulamanın gerekçesini şöyle açıklamıştı:
“Esas amacımız şu; belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması da şu anda da zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışı da T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Onun yaşını doğrulayacağız ki, o şu anda yasak zaten 18 altına sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar.”