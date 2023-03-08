Sigara yakmak isterken aracını patlattı

Amasya’da akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. Sürücünün araçta sigara yakmaya çalıştığı sırada yaşandığı öğrenilen patlama anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Sigara yakmak isterken aracını patlattı

’da akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Artıkabat Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi.

İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çaplı yangında kollarından ve yüzünden yaralanan sürücü Murat Gündoğdu, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dinlenmek için aracını akaryakıt istasyonuna park eden Gündoğdu'nun sabah kalktığında yakmak isterken patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

Patlamanın nedeninin araçta bulunan piknik tüpündeki gaz sızıntısından kaynaklanabileceği değerlendirilirken polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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