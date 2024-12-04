Sigortadan çıkan yangın müstakil evi küle çevirdi

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Üçsaray Sokak üzerindeki bir müstakil evde yangın çıktı. Sigortanın kısa devre yapması sonucunda çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda, kısa sürede evin içini yoğun duman kapladı. Yangına banyoda yakalanan mülk sahibi K.G. isimli erkek ve içerideki diğer 6 kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen ve vücutlarında hafif derecede yanıklar oluşan K.G. ile eşi H.G., sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmalarının da yapıldığı ev küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, soğuk havada dışarıda kalan mülk sakinleri büyük üzüntü yaşadı.