SİHA'lar 6 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.



MUŞ'DA DA SİHA'LAR VURDU



İçişleri Bakanlığı Muş'un Şenyayla bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İl Jandarma Komutanlığınca Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi."

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li saldırının sorumlusu olduğunu bildirdi.