SİHA'lar 6 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Baranlığı'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Muş'un Şenyayla bölgesinde de, SİHA'lar 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

MUŞ'DA DA SİHA'LAR VURDU

İçişleri Bakanlığı Muş'un Şenyayla bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığınca Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi."

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li saldırının sorumlusu olduğunu bildirdi.

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