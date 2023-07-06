Sihirli toza inanıp 10 bin eurosunu kaptırdı

Yalova'da bir vatandaş, parasını bir toza batırıp değerini artırmayı vaadeden dolandırıcıya 10 bin eurosunu kaptırdı. Konu yargıya taşındı. Mahkemenin verdiği 3 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Sihirli toza inanıp 10 bin eurosunu kaptırdı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "toza batırıp çıkardığında daha yüksek değerde para elde edeceği" vaadiyle parasını aldığı kişiye sahte para veren sanığa, "parada sahtecilik" suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Yalova'da yaşayan mağdur kişi, internet üzerinden tanıştığı bir kişiyle buluştu.

Kendisinde bir toz olduğunu, parayı bu toza batırdıklarında paranın daha yüksek değerdeki ister dolar isterse euroya dönüştüğünü söyleyen sanığa inanan mağdur, deneme amaçlı üzerindeki 50 eurosunu verdi.

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"Paran 500 euroya dönüştü" diyerek mağdura parasını geri veren sanık, böylece güvenini kazandığı mağdurdan daha fazla para istedi.

İkinci buluşma için belirlenen eve 10 bin eurosuyla giden mağdurun bu parası da sözde toza yatırıldı.

"12 SAAT BEKLE"

Sanık, "12 saat beklemen gerekiyor, zaman dolmadan yerinden çıkarma." diyerek evden ayrıldı.

Bir süre sonra toza batırılarak kanepenin altına konulan paralarını almak isteyen mağdur, 20 adet sahte 500 euro ve 108 adet sahte 100 dolarla karşılaştı.

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YARGITAY "KANUNA UYGUN" DEDİ

Kandırıldığını anlayan mağdurun şikayeti üzerine sahte paraları veren kişi hakkında kamu davası açıldı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, "parada sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatının yerel mahkemenin bu kararına itirazı üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin mahkumiyet kararını onadı.

Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olduğu aktarıldı.

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