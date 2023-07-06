Sihirli toza inanıp 10 bin eurosunu kaptırdı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "toza batırıp çıkardığında daha yüksek değerde para elde edeceği" vaadiyle parasını aldığı kişiye sahte para veren sanığa, "parada sahtecilik" suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasını onadı.



Dairenin kararına göre, Yalova'da yaşayan mağdur kişi, internet üzerinden tanıştığı bir kişiyle buluştu.

Kendisinde bir toz olduğunu, parayı bu toza batırdıklarında paranın daha yüksek değerdeki ister dolar isterse euroya dönüştüğünü söyleyen sanığa inanan mağdur, deneme amaçlı üzerindeki 50 eurosunu verdi.