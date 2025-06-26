'Şıhlar Türbesi' için Kültür Bakanlığı'ndan destek bekleniyor

Mahallenin eski muhtarı Eyüp Yüksel’in verdiği bilgilere göre, türbe Selçuklu’nun sonu ile Osmanlı’nın ilk dönemlerinde bölgeye ilim yaymak amacıyla geldiği düşünülen bir zata ait. Yüksel, "Ne zaman yaşadığı ve kim olduğu net değil ama halk arasında üç kardeşten biri olduğu söyleniyor. Diğer kardeşlerin mezarlarının da çevre köylerde olduğu rivayet ediliyor" dedi.

Köyde kullanılan "Şıhlar" adının da bu manevi şahsiyetle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Türbe çevresindeki mezarlar ve halk arasında aktarılan anlatılar, bu görüşü destekliyor.