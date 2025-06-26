'Şıhlar Türbesi' için Kültür Bakanlığı'ndan destek bekleniyor
Samsun’da yer alan ve halk arasında "Şıhlar Türbesi" olarak bilinen mezarlık alanı, özgün haliyle korunarak restore edilmeyi bekliyor.
Mahallenin eski muhtarı Eyüp Yüksel’in verdiği bilgilere göre, türbe Selçuklu’nun sonu ile Osmanlı’nın ilk dönemlerinde bölgeye ilim yaymak amacıyla geldiği düşünülen bir zata ait. Yüksel, "Ne zaman yaşadığı ve kim olduğu net değil ama halk arasında üç kardeşten biri olduğu söyleniyor. Diğer kardeşlerin mezarlarının da çevre köylerde olduğu rivayet ediliyor" dedi.
Köyde kullanılan "Şıhlar" adının da bu manevi şahsiyetle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Türbe çevresindeki mezarlar ve halk arasında aktarılan anlatılar, bu görüşü destekliyor.
Eyüp Yüksel, geçmişte türbede kılıç ve kama gibi tarihi eşyaların bulunduğunu ancak zamanla bu emanetlerin kaybolduğunu belirtti. Türbe bugüne kadar resmi olarak koruma altına alınmadığı için tarihi nitelik taşıyabilecek pek çok unsurun yok olduğu ifade ediliyor.
Şıhlar Türbesi, yıllardır yürüyemeyen çocuklardan çocuğu olmayan kadınlara kadar birçok kişi tarafından ziyaret edilerek dua edilen bir alan olarak biliniyor.
Yüksel, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na resmi başvuruda bulunduğunu, ancak türbeye ait resmi arşiv bilgisi bulunamadığını belirtti. Yine de halkın talebi, türbenin özgün sekizgen mimarisi korunarak restore edilmesi yönünde.
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