Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a hapis cezası
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a yargılandığı davada terör örgütü üyeliğinden hapis cezası verildi.
Duruşma, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş hakkında "Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla dava açılmıştı.
Alağaş’a yargılandığı davanın 7’nci duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
SİİRT BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?
Siirt Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre DEM Parti'den aday olan Sofya Alağaş, yüzde 49,64'le seçimleri kazandı.
SAFİYE ALAĞAŞ KİMDİR?
1990 yılında Siirt'in Pervari ilçesinin Erkent köyünde doğan Safiye Alağaş, 1993 yılında ailesiyle Adana'ya yerleşti.
Alagaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Adana'da tamamladı. Bir süre muhabirlik yapan Alagaş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı.
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