Siirt Belediyesi duyurdu: Şehir genelinde iki gün su kesintisi yaşanacak! Siirt'te sular ne zaman gelecek?

Siirt Belediyesi'nden su kesintisi duyurusu geldi. Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ), su arıtma tesislerinin mevcut durumda suyu tam olarak arıtamaması sebebiyle, çalışmaların yapılacağını aktardı. Bu kapsamda, şehir genelinde 2 gün sürecek olan su kesintisi uygulanacak.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Son günlerde Van, Bitlis ve Hizan bölgesinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle, şehrimize gelen içme suyu kaynaklarında aşırı bulanıklıklar tespit edilmiştir. Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ), su arıtma tesislerinin mevcut durumda suyu tam olarak arıtamaması sebebiyle, vatandaşlarımızın sağlığını koruma amacı güderek önlem olarak su kesintisine gitme kararı alınmıştır. Bu kapsamda, şehir genelinde 2 gün sürecek olan su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlarımızdan, su kullanımında özen göstermeleri ve tasarruflu olmaları önemle rica olunur."