Siirt Havalimanı yenilendi, yolcu kapasitesi 250 bine yükseldi

Siirt Havalimanı yenileme çalışması sonrası yeniden hizmete alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , açılış töreninde havalimanında yapılan yenileme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Siirt Havalimanı'nın bin 62 metrekare alana kurulu olduğunu kaydeden Uraloğlu, havalimanının yenileme çalışması sonrası 3 bin 135 metrekare alanda hizmet vereceğini anlattı.

Giden ve gelen yolcu salonlarında da yenileme çalışması yürüttüklerini belirten Bakan Uraloğlu, yenilenen VIP alanı ile yeni idare binasında da daha geniş alanlarda hizmet verileceğini kaydetti.

Uraloğlu ayrıca 100 bin olan yolcu kapasitesinin 250 bine çıkarıldığını da söyledi.

İLK UÇAK İSTANBUL'DAN GELMİŞTİ

Yenilenen Siirt Havalimanı'na ilk uçak 12 Eylül günü İstanbul'dan gelmişti .

Havalimanının kapalı olduğu süreçte uçakla seyahat etmek isteyen vatandaşlar, çevre illerdeki havalimanlarını kullanmıştı.