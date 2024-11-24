Siirt ve Şırnak'ta yağmur ile kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağmur ve sağanak uyarısıyla birlikte Siirt ve Şırnak ilinde 'Karla karışık yağmur ve yoğun kar' uyarısında bulundu.

Siirt ve Şırnak'ta yağmur ile kar uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada bölgede bugün akşam saatlerinden itibaren ve çevrelerinde yağmur ve sağanak, 1400 metre üzerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar beklenildiği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada vatandaşların duyarlı ve tedbirli olması istendi.

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