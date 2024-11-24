Siirt ve Şırnak'ta yağmur ile kar uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada bölgede bugün akşam saatlerinden itibaren Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, 1400 metre üzerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar beklenildiği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada vatandaşların duyarlı ve tedbirli olması istendi.

