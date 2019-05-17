İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh'ta düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi. Devam eden operasyonda 1'i ağır 2 güvenlik korucusu yaralandı.



Helikopterle sevk edildikleri kent merkezinde ambulanslara alınan yaralılar, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı güvenlik korucularından Reşit Koçak (37) müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor.

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU TÖRENLE UĞURLANDI



Şehit güvenlik korucusu 2 çocuk babası Reşit Koçak için İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali Fuat Atik, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, askerler, şehidin eşi Şükrüye Koçak, babası Ali Koçak, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin özgeçmişi okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından dua okunarak, şehit için helallik istendi.

"BEN YETİM BÜYÜDÜM, ÇOCUKLARIM DA YETİM BÜYÜYECEK"



Tabuta sarılan şehidin eşi Şükrüye Koçak "Ben yetim büyüdüm, çocuklarım da yetim büyüyecek. Ben baba görmedim ki çocuklarım baba görsün" diye acısını dile getirdi.

İL JANDARMA KOMUTANI: KANI YERDE KALMAYACAK



İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, şehidin yakınlarına seslenerek, "3'ünü öldürdük, sizlere söz veriyorum kanı yerde kalmayacak. Operasyonlar devam ediyor" dedi.



Törenin ardından şehit güvenlik korucusunun cenazesi, helikopterle Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyüne götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÖLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ KATEGORİDE

Bu arada operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı'nca ''Terör Arananlar Listesi''nde ''gri'' kategoride 300 bin TL ödülle aranan ''Rojbin Gever Mizgin'' kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edildi.