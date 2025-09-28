Siirt’te 11 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Baykan ilçesine bağlı Demirışık köyünde serinlemek için köyde bulunan havuza giren 11 yaşındaki Zehra Zeren, kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşı, hemen ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, küçük kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından Baykan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.