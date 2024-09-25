Siirt’te 2 firari hükümlü yakalandı

Siirt’te haklarında 21 ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ile N.İ., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Siirt’te 2 firari hükümlü yakalandı

İl Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından, nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, hakkında 7 farklı suçtan toplamda 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ile 13 farklı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.İ., yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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