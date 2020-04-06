Siirt'te 2 köy ve 3 mezra daha Corona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulunun, ilçeye bağlı Kesmetaş köyünde ikamet eden bazı vatandaşların Covid-19 testlerinin pozitif çıkması ve İstanbul ile diğer illerden gelişlerle bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması sonucu yeni kararlar aldığı bildirildi.



İlçeye bağlı Taşyaka ve Kayahisar köylerinin yanı sıra Kayalı mezrası ile Kesmetaş köyüne bağlı Bindal ve Ankebir mezralarının 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Adı geçen köy ve mezralarımız, 5-19 Nisan 2020 tarihleri arasında 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Covid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla yukarıda adı geçen köy ve mezralarda insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca oy birliğiyle karar verilmiştir."



Açıklamada, köy ve mezralarda sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı.



İlçeye bağlı Akgeçit köyünde de 2-16 Nisan tarihlerinde 14 günlük karantina uygulamasına geçilmişti.